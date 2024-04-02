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2 апреля, 17:07

СКА опротестует штраф КХЛ за слова Медведева о судействе и добился отмены решения по Ротенбергу

Роман Ротенберг и Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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СКА опротестует штраф, наложенный КХЛ на председателя совета директоров клуба Александра Медведева за заявление, сообщает пресс-служба армейцев.

«Клуб считает, что Александр Иванович Медведев обозначил фактические ситуации, складывающиеся в целом в профессиональном спорте, приведя в качестве примера те виды спорта, к которым имеет непосредственное отношение, а именно некоторые эпизоды матчей баскетбольного клуба «Зенит» и игр с участием команды СКА в сезоне-2023/24, чем обозначил сложившуюся проблему в целом.

Добавим, что третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, недавно уже отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на главного тренера клуба Р.Б. Ротенберга от 22.12.2023 года.
Суд удовлетворил требования ХК СКА в полном объеме и обязал ООО КХЛ возвратить ХК СКА 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении клуба.

26 марта Медведев раскритиковал судейство КХЛ в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (4:5).

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ красно-синие завершили на втором месте в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
Роман Ротенберг
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