Гендиректор «Трактора» заявил, что не удивлен победе клуба в серии с «Динамо»

2 апреля, 16:50
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал победу клуба над московским «Динамо» (4-0) в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Глядя на то, как играет команда, не могу сказать, что мы удивились победе в серии над «Динамо». Считаю, что она далась «Трактору» абсолютно заслуженно. Этого удалось добиться за счет единения и сплочения коллектива», — цитирует Савина «РБ Спорт».
В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет против «Локомотива». Первый матч серии пройдет 4 апреля в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.