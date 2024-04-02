Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

2 апреля, 17:11

Медведев считает, что КХЛ провалилась, пытаясь наказать Ротенберга за критику судей

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Медведев (слева) и Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о выигранном у КХЛ деле по штрафу главного тренера команды Романа Ротенберга.

2 апреля пресс-служба СКА сообщила, что третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на Ротенберга.

«Я в курсе, но считаю, что комментарии уместно давать тем, кто пытался наложить штраф и провалился с этим. Могу ли подтвердить, что вынесено решение вернуть деньги? Видел решение, там черным по белому написано», — сказал Медведев «СЭ».

1 апреля КХЛ также оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей после заявления Медведева о судействе.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
Роман Ротенберг
50
14
Читайте также
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
В КХЛ определяются финалисты плей-офф
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА опротестует штраф КХЛ за слова Медведева о судействе и добился отмены решения по Ротенбергу

Буцаев: «По опыту и возрасту «Трактор» имеет преимущество перед «Локомотивом»