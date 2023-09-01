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Сегодня, 00:00

СКА — лидер КХЛ по сумме зарплат хоккеистов, «Ак Барс» — на 2-м месте, ЦСКА — на 3-м

СКА стал лидер КХЛ по сумме зарплат хоккеистов
Отдел хоккея «СЭ»
Роман Ротенберг с игроками СКА.
Фото Дарья Исаева
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По информации «СЭ», СКА перед стартом нового сезона КХЛ занимает первое место по сумме зарплат хоккеистов. После переподписания ряда контрактов игроков армейцы уместились под потолок в 900 миллионов рублей — их показатель составляет 896 миллионов. Второе место у «Ак Барса» (875), третье — у ЦСКА (857).

Фото «СЭ»

Также порог в 800 миллионов преодолели «Автомобилист» (830), «Авангард» (828), «Локомотив» (819) и «Металлург» (802). Последнее место занимает «Северсталь» — 316 миллионов. Отметим, что по ходу сезона все клубы должны добраться до пола зарплат в 405 миллионов рублей.

Все зарплаты хоккеистов КХЛ — смотрите на «СЭ Деньги»

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ХК Ак Барс
ХК СКА
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2 Автомобилист 0 0 0 0
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5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
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ЦСКА – Ак Барс
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