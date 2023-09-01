Сегодня, 00:00
По информации «СЭ», СКА перед стартом нового сезона КХЛ занимает первое место по сумме зарплат хоккеистов. После переподписания ряда контрактов игроков армейцы уместились под потолок в 900 миллионов рублей — их показатель составляет 896 миллионов. Второе место у «Ак Барса» (875), третье — у ЦСКА (857).
Также порог в 800 миллионов преодолели «Автомобилист» (830), «Авангард» (828), «Локомотив» (819) и «Металлург» (802). Последнее место занимает «Северсталь» — 316 миллионов. Отметим, что по ходу сезона все клубы должны добраться до пола зарплат в 405 миллионов рублей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -