По информации «СЭ», СКА перед стартом нового сезона КХЛ занимает первое место по сумме зарплат хоккеистов. После переподписания ряда контрактов игроков армейцы уместились под потолок в 900 миллионов рублей — их показатель составляет 896 миллионов. Второе место у «Ак Барса» (875), третье — у ЦСКА (857).

Фото «СЭ»

Также порог в 800 миллионов преодолели «Автомобилист» (830), «Авангард» (828), «Локомотив» (819) и «Металлург» (802). Последнее место занимает «Северсталь» — 316 миллионов. Отметим, что по ходу сезона все клубы должны добраться до пола зарплат в 405 миллионов рублей.

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