Сегодня, 22:11
СКА и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Санкт-Петербурге 3 января и завершилась разгромной победой хозяев — 6:1.
Видео лучших моментов матча СКА — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
СКА (63 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции. «Витязь» (36) идет девятым на «Западе».
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