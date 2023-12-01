СКА в овертайме победил «Витязь», питерцы отыгрались с 0:2

Сегодня, 21:45
СКА дома обыграл «Витязь» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Хозяев перед третьим периодом уступали со счетом 0:2 и сумели отыграться благодаря шайбам Александра Никишина и Владимира Алистрова.
Победную шайбу в дополнительное время забросил Михаил Воробьев.
СКА одержал 10-ю победу подряд. Питерцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Витязь» с 31 очками — на 9-й строчке таблицы «Запада».
3 декабря СКА сыграет на выезде с «Металлургом», «Витязь» примет «Салават Юлаев» 5-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Ежов — 3 (Воронков, Кара), 19:43 — 0:1. Воробьев — 2 (Цицюра), 30:01 — 0:2. Никишин — 9 (Земченок, Воробьев), 43:37 — 1:2. Алистров — 12 (бол., Зыков), 53:51 — 2:2. Воробьев — 9 (Толчинский), 64:25 — 3:2.
Вратари: Серебряков — Шикин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 34 (8+11+9+6) — 21 (5+11+5+0).
Судьи: Наумов, Раводин.
1 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».