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Сегодня, 21:45

СКА в овертайме победил «Витязь», питерцы отыгрались с 0:2

Руслан Минаев
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СКА дома обыграл «Витязь» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Хозяев перед третьим периодом уступали со счетом 0:2 и сумели отыграться благодаря шайбам Александра Никишина и Владимира Алистрова.

Победную шайбу в дополнительное время забросил Михаил Воробьев.

СКА одержал 10-ю победу подряд. Питерцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Витязь» с 31 очками — на 9-й строчке таблицы «Запада».

3 декабря СКА сыграет на выезде с «Металлургом», «Витязь» примет «Салават Юлаев» 5-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Ежов — 3 (Воронков, Кара), 19:43 — 0:1. Воробьев — 2 (Цицюра), 30:01 — 0:2. Никишин — 9 (Земченок, Воробьев), 43:37 — 1:2. Алистров — 12 (бол., Зыков), 53:51 — 2:2. Воробьев — 9 (Толчинский), 64:25 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Шикин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (8+11+9+6) — 21 (5+11+5+0).

Судьи: Наумов, Раводин.

1 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: КХЛ
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