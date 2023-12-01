«Локомотив» на выезде одержал победу над «Сочи»

«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

За команду из Ярославля заброшенными шайбами отметились Степан Никулин и Максим Шалунов.

«Локомотив» сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков за 36 матчей. «Сочи» располагается на последней строчке с 30 очками после 37 игр.

3 декабря команды проведут еще одну игру между собой. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Никулин — 2 (бол., Лихачев), 8:50 — 0:1. Шалунов — 12 (бол., Березкин, Чехович), 15:09 — 0:2.

Вратари: Бердин (58:23) — Мурашов.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 29 (11+15+3) — 37 (17+5+15).

Судьи: Бирин, Сергеев.

1 декабря. Сочи. ДС Большой.