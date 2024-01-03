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Сегодня, 15:30

СКА — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча КХЛ СКА — «Витязь» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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3 января в Санкт-Петербурге СКА дома в Ледовом дворце примет подмосковный «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния СКА — «Витязь» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на платном канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на телеканале 78.

Ключевые события встречи СКА — «Витязь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

СКА под руководством Романа Ротенберга набрал 61 балл, занимая четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 36 очками находится на девятой строчке на «Западе».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
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