3 января в Санкт-Петербурге СКА дома в Ледовом дворце примет подмосковный «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния СКА — «Витязь» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на платном канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на телеканале 78.

Ключевые события встречи СКА — «Витязь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

СКА под руководством Романа Ротенберга набрал 61 балл, занимая четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 36 очками находится на девятой строчке на «Западе».

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