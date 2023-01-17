Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:04

СКА выпустил ролик, посвященный 80-летней прорыве блокады Ленинграда

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

СКА выпустил ролик, посвященный 80-летней прорыве блокады Ленинграда.

«Играем в Ленинграде! В этом году наш город отмечает важную и памятную дату — 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. По уже хорошей традиции в январе мы проводим матчи в особой форме, выйдем в ней и сегодня на армейское дерби в Москве», — написала под видео пресс-служба клуба.

17 января СКА на выезде сыграет с ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

СКА лидирует в чемпионате с 84 баллами после 52 проведенных игр. ЦСКА идет следом, набрав на 13 очков меньше в 50 матчах.

КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
1
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Форвард «Трактора» Рыков надеется на выбор в первом или втором раунде драфта НХЛ