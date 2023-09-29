Скабелке понравился матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Очень понравился матч, благодарю ребят за самоотдачу, движение. Сегодня команда здорово сработала. Конечно, такие матчи нужно доводить до победы, отыгрываешься с 0:2 и доминируешь в конце. Не хватило хладнокровия в завершении и чуть мастерства или везения на буллитах», — цитирует пресс-служба лиги Скабелку.

«Барыс» набрал 10 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 8 очками идет на 11-й строчке.