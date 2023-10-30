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Сегодня, 18:00

«Сочи» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Сочи» — «Динамо» начнется в 19.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В понедельник «Сочи» на своем льду встретится с московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. 30 октября команды сыграют в Сочи во дворце спорта «Большой». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Сочи» — «Динамо» можно будет с помощью официального сайта КХЛ, а также в сервисе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 19.20 мск.

Следите за ключевыми событиями матча «Сочи» — «Динамо» в матч-центре на сайте «СЭ».

Сочинцы с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 33 баллами располагается на второй строчке Запада.

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