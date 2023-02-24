«Сочи» победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Сочи» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Артем Николаев, Вадим Кудако, Василий Мачулин и Данила Галенюк. У гостей забивали Никита Макеев, Адам Лишка и Даниил Вовченко.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции — 30 очков в 67 матчах. «Северсталь» — седьмая с 73 очками после 67 игр.

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«Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы: Николаев — 12 (Завгородний), 3:44 — 1:0. Макеев — 1 (Моисеев, Думбадзе), 16:34 — 1:1. Кудако — 1 (Бабенко), 34:46 — 2:1. Мачулин — 2 (бол., Тянулин, Гараев), 42:04 — 3:1. Галенюк — 3 (Гордин), 47:08 — 4:1. Лишка — 10 (Вовченко, Гераськин), 50:09 — 4:2. Вовченко — 18 (бол., Абросимов, Пресс), 53:09 — 4:3.

Вратари: Бердин — Шугаев.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 21 (8+9+4) — 41 (20+8+13).

Судьи: Гофман, Раминг.

24 февраля. Сочи. ДС Большой. 3977 зрителей