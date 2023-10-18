«Спартак» победил «Сочи» и возглавил турнирную таблицу «Запада»

«Спартак» на выезде победил «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей шайбы забросили Михал Чайковски, Герман Рубцов и Андрей Локтионов. У хозяев отметился Артур Тянулин.

Красно-белые одержали 7-ю победу подряд. Команда вышла в лидеры Западной конференции, набрав 30 очков. У «Сочи» — 23 очка и 5-е место «Запада».

«Спартак» в следующей игре отправится в гости к «Адмиралу» 22 октября. «Сочи» примет «Барыс» 20-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Тянулин — 5 (Гараев), 3:56 — 1:0. Чайковски — 5 (бол., Голдобин, Локтионов), 11:35 — 1:1. Рубцов — 3 (мен., Чайковски), 30:46 — 1:2. Локтионов — 4 (п.в., Ручкин), 59:32 — 1:3.

Вратари: Бердин (58:41 — 59:32) — Кареев.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 26 (8+7+11) — 34 (8+12+14).

Судьи: Белов, Ромасько.

18 октября. Сочи. ДС Большой. 5191 зритель.