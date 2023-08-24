«Спартак»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Спартак» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Спартак» Москва

Год основания: 1946

Главный тренер: Алексей Жамнов

Капитан: Александр Хохлачев

Домашний стадион (вместимость): «Мегаспорт» (11748 зрителей)

«Спартак» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Куньлуня» 2 сентября в 14:00 (мск).

Результат «Спартака» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял девятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 64 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина

Календарь «Спартака» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Москве «Спартак» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Спартак» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против минского «Динамо» (начало в 19:30). Команда Алексея Жамнова выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.

Календарь «Спартака» в сентябре 2023 года

2 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Куньлунь»

4 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Северсталь»

6 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Амур»

8 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Адмирал»

12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Спартак»

14 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Спартак»

16 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Спартак»

18 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Спартак»

21 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Барыс»

23 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Трактор»

26 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Сочи»

28 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Спартак»

30 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Спартак»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Спартак». Фото ХК «Спартак»

Состав «Спартака» на сезон 2023 / 2024

Вратари

1 — Андрей Кареев

30 — Андрей Сковронский

42 — Патрик Рибар

88 — Дмитрий Куликов

Защитники

3 — Даниил Иванов

5 — Роман Рукавишников

18 — Дмитрий Костенко

21 — Никита Соколов

29 — Тимур Хайруллин

34 — Егор Савиков

55 — Дмитрий Вишневский

57 — Семен Ручкин

62 — Даниил Орлов

67 — Михал Чайковски

71 — Лев Стариков

86 — Егор Зайцев

97 — Игорь Чибриков

Нападающие

2 — Егор Варюшкин

8 — Матвей Заседа

9 — Максим Цыплаков

11 — Егор Чезганов

17 — Иван Морозов

24 — Павел Порядин

25 — Ансель Галимов

28 — Александр Пашин

33 — Герман Точилкин

44 — Кирилл Кожевников

47 — Даниэль Усманов

77 — Никита Сусуев

85 — Илья Талалуев

87 — Николай Голдобин

90 — Андрей Локтионов

92 — Шэйн Принс

93 — Александр Хохлачев

95 — Герман Рубцов

96 — Александр Бурмистров

98 — Александр Беляев

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Спартака» в разделе сайта «СЭ».

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