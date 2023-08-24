Никита Квартальнов: «Мне звонили и угрожали»

Сегодня, 17:55
Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с агентом Алешей Пилко, который обвинял Квартальнова в том, что тот пытается увести его клиента Адама Рейдеборна.
— Что касается ситуации с Адамом, то я его знаю еще со времен «Ак Барса», когда я приезжал в Казань. Когда я узнал, что к нему есть определенный интерес со стороны «Динамо», я просто ему позвонил. Из разряда: «Интересен ли тебе этот вариант?» Уверен, никто в это не поверит, но, честно скажу, смысл был в том, чтобы хороший иностранный хоккеист остался в нашей лиге. К сожалению, их немного. Приезжает очень много своеобразных спортсменов. Сами, думаю, видите и понимаете. Поэтому здесь был просто задан вопрос: «Интересен ли тебе вариант с минским «Динамо»?» На что я услышал, что ему интересно. Я ответил: «Пусть твой представитель связывается с клубом и договаривается». После этого буквально через несколько дней он подписывает контракт с «Берном», если я не ошибаюсь.
Не знаю, чья была эта пиар-акция. Решили на этом жестко так хайпануть. В моей ситуации этот хайп был «левым». Честно скажу, я это расценил как плюс. С точки зрения того, что я иду какой-то верной дорогой, что люди чувствуют во мне определенного конкурента. Я не говорю, что я самый сильный и мощный агент в мире. Но понимаю, что иду куда надо.
Я ничего не сделал криминального, не предлагал ему ни агентский контракт, ни контракт с клубом. Юридически я полностью чист. Но эту ситуацию раздули так сильно... Видимо, это кому-то было нужно. Здесь под раздачу попал я. Я скажу, что принял удар и пошел дальше своей дорогой. И звонили мне, и угрожали. Такое было. Эта ситуация была для меня шоковой, на самом деле. Наверное, хотел как лучше, но получилось как всегда. Коммерческого интереса здесь не было никакого.
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