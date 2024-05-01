«Спартак» объявил о подписании защитника Миронова

«Спартак» подписал защитника Андрея Миронова. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с обладателем Кубка Гагарина подписан на два сезона, до 31 мая 2026 года.

На протяжении всей карьеры в КХЛ 29-летний защитник играл за московское «Динамо». Он провел 644 матча, набрав 173 (43+130) очка. Защитник является рекордсменом бело-голубых по количеству матчей.

30 апреля спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что Миронов принял решение уйти, поскольку стороны не смогли договориться о финансовой стороне контракта.

Миронов дважды становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2013, 2014) и выигрывал Кубок Гагарина с «Динамо» в сезоне-2012/13.