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Сегодня, 13:11

«Спартак» объявил о подписании защитника Миронова

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеист «Динамо» Андрей Миронов.
Андрей Миронов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» подписал защитника Андрея Миронова. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с обладателем Кубка Гагарина подписан на два сезона, до 31 мая 2026 года.

На протяжении всей карьеры в КХЛ 29-летний защитник играл за московское «Динамо». Он провел 644 матча, набрав 173 (43+130) очка. Защитник является рекордсменом бело-голубых по количеству матчей.

30 апреля спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что Миронов принял решение уйти, поскольку стороны не смогли договориться о финансовой стороне контракта.

Миронов дважды становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2013, 2014) и выигрывал Кубок Гагарина с «Динамо» в сезоне-2012/13.

Андрей Миронов
ХК Спартак (Москва)
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