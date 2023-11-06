6 ноября «Спартак» на арене «Мегаспорт» примет питерский СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в понедельник в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция матча КХЛ «Спартак» — СКА пройдет на канале «Матч ТВ». Начало — в 16.15 мск. В прямом эфире игру также покажут на официальном сайте КХЛ и в сервисе «Кинопоиск» с 16.45.

Красно-белые набрали 38 очков, занимая второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 26 баллами располагается на седьмой строчке.

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