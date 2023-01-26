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Сегодня, 21:35

«Спартак» дома проиграл «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торпедо» одержал победу над «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

В составе гостей отличились нападающий Кирилл Воронин, форвард Николай Коваленко также дублем отметился форвард Владислав Фирстов.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 57 очков за 56 игр.

«Торпедо» располагается на 4-й строчке с 74 баллами за 55 встреч.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Воронин — 9, 12:10 — 0:1. Коваленко — 19 (Кручинин, Конюшков), 41:45 — 0:2. Фирстов — 8 (Орлов), 48:05 — 0:3. Фирстов — 9 (Сато), 54:12 — 0:4.

Вратари: Рибар — Гуска.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (11+10+13) — 34 (17+9+8).

Судьи: Оленин, Оскирко.

26 января. Москва. Мегаспорт. 3892 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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