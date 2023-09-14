Фу вспомнил о своих выступлениях в АХЛ

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу вспомнил о своих выступлениях в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

«В каком-то плане игра в АХЛ очень физическая и грубая, борьба за попадание в состав также влияет. КХЛ — более мастеровитая и техничная, преобладают какие-то навыки. Также сказывается, что больше пространства, больше льда и места, чтобы выполнить какие-то элементы, сыграть в комбинацию, чуть-чуть покреативить. КХЛ больше про технику и навыки, нежели про силовую борьбу», — приводит слова Фу Metaratings.ru.

Всего в активе 29-летнего Фу 77 (37+40) очков в 129 матчах регулярного чемпионата АХЛ при показателе полезности «-13».