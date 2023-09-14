«Витязь» и «Спартак» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене Балашиха», начало — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Витязь» — «Спартак» можно посмотреть на телеканале КХЛ Prime. Прямиой эфир начнется в 19.15 по московскому времени. Кроме того, трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск».

События игры «Витязь» — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Витязь» после 5 матчей регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 занимает последнее, 11-е, место в Западной конференции, в активе подмосковной команды 2 очка в 5 играх.

«Спартак» после победы над СКА в Санкт-Петербурге (3:0) поднялся на 4-е место «Запада», красно-белые набрали 6 очков в 4 матчах.