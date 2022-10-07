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Сегодня, 13:50

Спортивный директор «Автомобилиста»: «Российского рынка игроков сейчас нет»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как решать проблему, связанную с травмами двух ведущих центрфорвардов команды Стефана Да Косты и Кертиса Волка.

«Решать ее будем системно. Российского рынка игроков сейчас по сути нет, будем подключать наших ребят из клубной системы. Взять человека со стороны, чтобы он пришел и помог? Думаю, что наши ребята готовы лучше и помогут. Будем надеяться, что Стефан скоро поправится. Проблема есть, но жаловаться не будем — все в одинаковых условиях», — сказал Гросс.

2 октября «Автомобилист» поместил Да Косту в список травмированных. Также ожидается, что Волк выбыл до декабря.

КХЛ
ХК Автомобилист
Олег Гросс
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