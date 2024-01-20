Спунер назвал нынешний сезон лучшим в своей карьере

Форвард «Авангарда» Райан Спунер заявил, что он проводит свой лучший сезон в КХЛ за пять лет выступлений в этом чемпионате.

«Это уже мой пятый сезон в КХЛ, могу сказать, что статистически пока это лучший сезон в карьере. У нас отличная команда, играем в атаку, мы много создаем, действуем креативно», — приводит слова Спунера Legalbet.

В нынешнем розыгрыше КХЛ Спунер набрал 52 очка в 49 проведённых матчах за «Авангард». Это ровно столько баллов, сколько он заработал за весь прошлый сезон в минском «Динамо».