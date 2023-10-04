Стала известна сумма компенсации, которую получил «Адмирал» за Серебрякова

Вратарь Никита Серебряков перешел в результате обмена из «Адмирала» в СКА.

По информации «СЭ», сумма компенсации составила около 120 миллионов рублей. Также в приморский клуб перешли вратарь Сергей Иванов, нападающие Никита Аноховский и Дмитрий Бучельников.

СКА объявил о переходе Серебрякова в среду, 4 октября. 27-летний россиянин выступал за «Адмирал» с 2021 года.

В сезоне-2022/23 Серебрякова признали лучшим вратарем КХЛ. В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 6 матчах и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.