Судья Наумов и Кравец обнялись перед матчем «Амур» — «Авангард». Ранее арбитр обматерил тренера

Арбитр Денис Наумов перед матчем ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» обнялся с главным тренером омского клуба Михаилом Кравцом.

Наумов подъехал к скамейке омичей и поприветствовал тренера.

В предыдущем матче команд арбитр нецензурно обратился к Кравцу и сказал ему закрыть рот. Позднее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов назвал поведение Наумова неподобающим и заявил, что судья будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

Наумов играл под руководством Кравца в «Спартаке» из Санкт-Петербурга. Специалист работал в клубе с 2001 по 2006 год.