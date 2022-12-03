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Сегодня, 12:33

Сушинский назвал неправдоподобной кандидатуру Боба Хартли на пост главного тренера «Ак Барса»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Олега Знарка из казанского клуба.

«Для меня это решение [уход Знарка] было неожиданным. Но так решил клуб. Кандидатура Хартли? Хорошая, но неправдоподобная. Есть ли у меня идеи, кто может возглавить «Ак Барс»? Нет. Мне за это зарплату не платят, чего я буду за них думать», — сказал Сушинский «СЭ».

59-летний Знарок работал с казанской командой с летом 2022 года. По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».

На данный момент команда занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 38 очков в 36 матча.

Максим Сушинский
Боб Хартли
Олег Знарок
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