Сушинский назвал неправдоподобной кандидатуру Боба Хартли на пост главного тренера «Ак Барса»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Олега Знарка из казанского клуба.

«Для меня это решение [уход Знарка] было неожиданным. Но так решил клуб. Кандидатура Хартли? Хорошая, но неправдоподобная. Есть ли у меня идеи, кто может возглавить «Ак Барс»? Нет. Мне за это зарплату не платят, чего я буду за них думать», — сказал Сушинский «СЭ».

59-летний Знарок работал с казанской командой с летом 2022 года. По данным «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».