Сушинский: «Я это сто раз говорил — зачем нам этот чемпионат мира?»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский считает, что на чемпионат мира в случае возвращения национальной команды на турнир можно будет отправлять игроков из команд, которые вылетят из плей-офф в КХЛ и НХЛ.

«Я это сто раз говорил — зачем нам этот чемпионат мира? Из НХЛ на чемпионат мира едут те, кто вылетели из плей-офф. И у нас то же самое надо делать. Играть в КХЛ 80-90 игр, пускай люди ходят на хоккей, пускай ребята играют. Чем больше игр, тем больше интереса. Да, слушайте, конечно, это знаковый турнир для России. Но у нас сейчас не такой серьезный уровень хоккея, что мы должны держаться за кого-то. Понятно, что 90 процентов сборной — это СКА и ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Заменят их другие в сборной, ничего страшного. Главное же, чтобы мы Олимпиаду выиграли, вырастили как можно больше хороших игроков, чтобы была конкуренция в России. А то уровень КХЛ настолько упал, что опускают ребят вниз, в другую лигу, а они там не могут играть на уровне молодежи. Это тоже показатель развития КХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Сушинского.

Ранее стало известно о том, что совет Международной федерации принял решение не возвращать сборные России и Белоруссии на турниры под своей эгидой в сезоне-2023/24.