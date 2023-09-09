Тамбиев: «Впервые при мне «Адмирал» забросил шесть шайб, но два пропущенных гола — это много»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Спартаком» (6:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Доволен, что удалось одержать первую победу в сезоне. При хорошей, качественной игре в атаке порадовала реализация моментов. В матче против ЦСКА мало что получалось, это и игрой-то назвать сложно. С «Витязем» мы уже создавали моменты, но не забивали. Видно было, что ребята нервничали из-за этого. Разбирали «Спартак», понимали, что это команда атаки, что надо делать акцент на свои разящие контратаки. В первом периоде делали не все правильно, но сделали определенные выводы и в перерыве направили ребят в нужную сторону. Они прислушались, спасибо им за это.

Разбирали ли отдельно игру тройки Морозова? Честно — нет. Я знал о статистике этих игроков, но ребятам не говорил, акцент делали на своих действиях и организации игры. Эта тройка у «Спартака» шикарная. Но у них все четыре тройки — играющие, с высоким хоккейным интеллектом. Кажется, впервые при мне «Адмирал» забросил шесть шайб, но меня гораздо больше интересует игра в обороне. Два пропущенных гола — это много!" — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» одержал первую победу в сезоне КХЛ-2023/24 и поднялся на восьмое место «Востока» (3 очка). «Спартак» расположился на шестой строчке «Запада» (4 очка).