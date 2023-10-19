Тамбиев: «Такие игры нужно доводить до победы»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Два периода хорошего хоккея. Такие игры нужно доводить до победы. Потеря концентрации в каких-то эпизодах — и игра перевернулась. А собраться при таких пропущенных голах... Тяжело собраться уже. Даже взятый тайм-аут, как видите, не помог. Но на ошибках учатся, надо учиться на таких играх. Обидно, конечно, но ничего не сделаешь. Два периода ребята хорошо работали, забивали. Было очень много положительного, не только заброшенные шайбы. Если не брать во внимание последний период», — цитирует пресс-служба лиги Тамбиева.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков. «Адмирал» с 12 очками идет последним.