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Сегодня, 17:49

Тарханов не одобрил идею возможного проведения хоккейного матча на «Открытие Арене»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал, что думает о возможном проведении хоккейного матча на «Открытие Арене».

«Да ну? Это поле надо заливать, получается и делать какую-то подушку, чтобы поле сохранить. Я не одобряю это. Да, интересно, в НХЛ проводится подобное», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ХК «Спартак» может сыграть «Зимнюю классику» против СКА на «Открытие Банк Арене».

Домашняя арена футбольного «Спартака» вмещает 45 496 зрителей.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11287184-tarhanov-ne-odobril-ideyu-vozmozhnogo-provedeniya-matcha-khl-na-otkrytie-arene.html
Хоккей
Александр Тарханов
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