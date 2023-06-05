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КХЛ

Сегодня, 08:45

Ткачев об интервью Шарипзянова: «Спрошу у Дамира при случае, что там произошло»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»
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Нападающий «Авангарда» Владимир Э. Ткачев в эксклюзивном интервью «СЭ» не стал подробно комментировать публичные высказывания капитана омичей Дамира Шарипзянова после вброса СМИ неверной информации о переговорах Владимира с «Авангардом» и его больших финансовых запросов.

— Потом вообще случился скандал. Не с вами, а с Арсением Грицюком и интервью Дамира Шарипизянова.

— Спрошу у Дамира при случае, что там произошло. Но с моей стороны комментариев не будет. Переговоры агента и хоккеиста с клубом — это их дело. Мне вообще все равно, кто сколько получает. Даже на уровне шуток я ничего говорить не буду.

— Если с НХЛ по каким-то причинам не получится, то где вы продолжите карьеру?

— Я бы хотел остаться в Омске. Это мой родной город, меня все устраивает. Вообще бы не стал ничего менять. Если вы помните, то год назад я говорил, что готов был подписать длительный контракт, но мы договорились на год. Поездка в систему «Лос-Анджелеса» не дала ответы на вопросы по поводу моего уровня, и хотелось попробовать снова.

Владимир Ткачев. «Если с НХЛ не получится, хочу остаться в «Авангарде». Сенсационное заявление звезды КХЛ Ткачева
Владимир Ткачев (Авангард)
Дамир Шарипзянов
КХЛ
ХК Авангард
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