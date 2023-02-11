Толчинский становил новый рекорд «Авангарда» по результативным передачам за один регулярный чемпионат

Сегодня, 17:32
Омский «Авангард» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:4.
Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский отдал три голевых паса в матче со СКА и установил новый клубный рекорд по результативным передачам за один регулярный чемпионат.
В этом сезоне у него 35 ассистов, он превзошел достижение Дмитрия Пестунова — 34 передачи в регулярке сезона-2008/2009.
Омский клуб прервал серию из трех поражений и с 75 очками в 61 матче занимает пятое место в таблице Восточной конференции. СКА с 95 очками в 63 встречах лидирует на Западе.