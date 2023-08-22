«Торпедо»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 14:00
Полное название: Хоккейный клуб «Торпедо»
Год основания: 1946
Главный тренер: Игорь Ларионов
Капитан: Антон Сизов
Домашний стадион (вместимость): КРК Нагорный (5600 зрителей)
«Торпедо» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Локомотива» в Ярославле 3 сентября в 17:00 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 90 очками в активе. Команда Игоря Ларионова дошла до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где уступила СКА (0-4).
3 сентября, в воскресенье, в Ярославле на «Арене 2000» «Торпедо» сыграет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Торпедо» сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата против «Лады» (начало в 19:00). Нижегородцы выступают в Западной конференции дивизиона Боброва.
3 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Торпедо»
6 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — СКА
8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Динамо-Минск»
12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Адмирал»
14 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар»
16 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Торпедо»
18 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Торпедо»
20 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Витязь»
24 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Торпедо»
26 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Торпедо»
28 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Ак Барс»
30 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Сочи»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.
30 — Алексей Мельничук
32 — Адам Хуска
35 — Иван Кульбаков
50 — Максим Соколов
3 — Кирилл Стеклов
6 — Богдан Конюшков
8 — Максим Глинский
14 — Глеб Иванов
21 — Антон Силаев
22 — Дмитрий Бреус
24 — Александр Пелевин
36 — Антон Сизов
48 — Артем Проничкин
72 — Даниил Бокун
74 — Михаил Орлов
81 — Арсений Варлаков
96 — Марк Марин
7 — Максим Летунов
9 — Ю Сато
10 — Владислав Фирстов
13 — Кирилл Максимов
16 — Василий Атанасов
17 — Александр Дарьин
19 — Даниил Омелюсик
23 — Глеб Чесноков
27 — Сергей Гончарук
41 — Кирилл Воронин
43 — Кирилл Свищев
51 — Николай Коваленко
61 — Артем Мисников
67 — Данил Савунов
69 — Игорь Ларионов
77 — Денис Ян
78 — Алексей Кручинин
80 — Никита Шавин
83 — Кирилл Ураков
88 — Иван Воробьев
92 — Егор Виноградов
93 — Андрей Белевич
97 — Никита Артамонов
98 — Данил Веряев
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Торпедо» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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