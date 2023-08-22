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Сегодня, 14:00

«Торпедо»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Игроки ХК «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игроки ХК «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Основная информация о клубе из Нижнего Новгорода перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Торпедо»
Год основания: 1946
Главный тренер: Игорь Ларионов
Капитан: Антон Сизов
Домашний стадион (вместимость): КРК Нагорный (5600 зрителей)

«Торпедо» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Локомотива» в Ярославле 3 сентября в 17:00 (мск).

Результат «Торпедо» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 90 очками в активе. Команда Игоря Ларионова дошла до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где уступила СКА (0-4).

Календарь «Торпедо» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

3 сентября, в воскресенье, в Ярославле на «Арене 2000» «Торпедо» сыграет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Торпедо» сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата против «Лады» (начало в 19:00). Нижегородцы выступают в Западной конференции дивизиона Боброва.

Календарь «Торпедо» в сентябре 2023 года

3 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Торпедо»

6 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — СКА

8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Динамо-Минск»

12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Адмирал»

14 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар»

16 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Торпедо»

18 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Торпедо»

20 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Витязь»

24 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Торпедо»

26 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Торпедо»

28 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Ак Барс»

30 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Сочи»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.

Игроки ХК «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав «Торпедо» на сезон 2023 / 2024

Вратари

30 — Алексей Мельничук

32 — Адам Хуска

35 — Иван Кульбаков

50 — Максим Соколов

Защитники

3 — Кирилл Стеклов

6 — Богдан Конюшков

8 — Максим Глинский

14 — Глеб Иванов

21 — Антон Силаев

22 — Дмитрий Бреус

24 — Александр Пелевин

36 — Антон Сизов

48 — Артем Проничкин

72 — Даниил Бокун

74 — Михаил Орлов

81 — Арсений Варлаков

96 — Марк Марин

Нападающие

7 — Максим Летунов

9 — Ю Сато

10 — Владислав Фирстов

13 — Кирилл Максимов

16 — Василий Атанасов

17 — Александр Дарьин

19 — Даниил Омелюсик

23 — Глеб Чесноков

27 — Сергей Гончарук

41 — Кирилл Воронин

43 — Кирилл Свищев

51 — Николай Коваленко

61 — Артем Мисников

67 — Данил Савунов

69 — Игорь Ларионов

77 — Денис Ян

78 — Алексей Кручинин

80 — Никита Шавин

83 — Кирилл Ураков

88 — Иван Воробьев

92 — Егор Виноградов

93 — Андрей Белевич

97 — Никита Артамонов

98 — Данил Веряев

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Торпедо» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
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ЦСКА – Ак Барс
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