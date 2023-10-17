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Сегодня, 13:50

«Торпедо» обменяло Кирилла Максимова в «Адмирал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» и «Торпедо» произвели обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба нижегородцев, клуб получил права на защитника Даниила Мироманова, а во Владивосток отправился нападающий Кирилл Максимов. Кроме этого, «Адмирал» получит денежную компенсацию.

«Торпедо» подписало с Максимовым двусторонний контракт до конца сезона-2023/24.

24-летний форвард в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ провел в составе «Торпедо» 7 матчей и отметился тремя результативными передачами.

26-летний Мироманов в КХЛ сыгграл 73 матча, набрав 29 (10+19) очков.

Источник: https://t.me/torpedonn/8358
Даниил Мироманов
Кирилл Максимов
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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