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Сегодня, 22:53

«Торпедо» объявило о подписании контракта с 50-летним Николаем Хабибулиным

Игнат Заздравин
Корреспондент
Николай Хабибуллин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший голкипер сборной России Николай Хабибулин подписал контракт с «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородцев.

Соглашение 50-летнего голкипера с клубом рассчитано до конца апреля 2024 года. Он будет выступать за команду под 39-м номером.

Хабибулин входил в тренерский штаб «Торпедо» с 2022 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Его последним клубом был «Чикаго».

В 2004 году Хабибулин в составе «Тампы» стал обладателем Кубка Стэнли. На счету голкипера золотая (1992) и бронзовая (2002) медали Олимпийских игр.

Источник: ХК «Торпедо»
Николай Хабибулин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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