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КХЛ

Сегодня, 19:21

«Металлург» в гостях переиграл «Трактор», Лайпсик набрал 3 очка

Иван Шитик
Корреспондент

«Металлург» в гостях переиграл «Трактор со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Магнитки» 3 (1+2) очка набрал нападающий Брендан Лайпсик. По 2 (1+1) очка в свой актив записали форварды Николай Голдобин и Филипп Майе.

Также голами в составе «Магнитки» отметились нападающий Егор Коробкин и Денис Зернов, который поразил пустые ворота.

У «Трактора» голы на счету форвардом Теему Пулккинена и Владимира Ткачева.

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«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Голы: Пулккинен — 6 (Капустин), 1:03 — 1:0. Коробкин — 4 (Маклюков, Яковлев), 7:29 — 1:1. Голдобин — 2 (Лайпсик), 24:01 — 1:2. Лайпсик — 1 (Майе, Кошелев), 35:44 — 1:3. Майе — 8 (Голдобин, Лайпсик), 37:00 — 1:4. Ткачев — 6 (бол., Тертышный, Шабанов), 48:05 — 2:4. Зернов — 4 (Карпов), 56:09 — 2:5.

Вратари: Хэммонд (Проскуряков, 37:00) — Паскуале.

Штраф: 29 — 6.

Броски: 29 (14+3+12) — 29 (11+12+6).

Судьи: Кулаков, Морозов.

4 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Николай Голдобин
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Брендан Лайпсик
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