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Сегодня, 14:49

«Трактор» подписал нападающего Жаркова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Владимир Жарков стал игроком «Трактора», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Жарков — воспитанник «Кристалла» из Электростали. На юниорском чемпионате мира-2006 форвард в составе сборной России провел 6 поединков и набрал 3 (1+2) балла.

В том же году он был выбран на драфте НХЛ под общим 77 номером командой «Нью-Джерси». В системе «дьяволов» россиянин провел четыре года, в том числе сыграл 82 матча в НХЛ, забросил две шайбы и отдал 12 голевых передач.

Летом-2012 Жарков вернулся в Россию. В КХЛ нападающий выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард». Дважды выигрывал серебро и трижды бронзу чемпионата КХЛ. В прошедшем сезоне форвард в составе «ястребов» провел 68 матчей и набрал 12 (3+9) очков.

Источник: https://t.me/za_TRAKTOR/13251
Владимир Жарков
ХК Трактор
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