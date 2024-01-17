«Северсталь» по буллитам обыграла «Трактор», одержав шестую победу подряд

«Северсталь» на выезде победила «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0 Б.

Команды не сумели открыть счет в дополнительное время и в овертайме. Решающий буллит забросил Егор Степанов.

Голкипер челябинцев Зак Фукале отразил 30 бросков в створ. На счету вратаря гостей Александра Самойлова 28 отраженных бросков.

«Северсталь» (59 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ после 51 матча. Череповчане одержали шестую победу подряд.

«Трактор» (62) после 53 игр идет шестым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Степанов.

Вратари: Фукале — Самойлов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (5+7+12+4) — 30 (9+13+7+1).

Судьи: Морозов, Оленин.

17 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7298 зрителей.