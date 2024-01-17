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Сегодня, 19:40

КХЛ присудила «Сибири» четыре поражения за нарушение лимита на легионеров

Хоккеисты «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»
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«Сибири» присуждено четыре поражения за нарушение лимита на легионеров, информирует пресс-служба КХЛ. Ранее о такой возможности сообщил «СЭ».

Клуб из Новосибирска допустил нарушение в матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ №2 «Авангард» — «Сибирь» (1:2), №13 «Барыс» — «Сибирь» (5:4 ОТ), №30 «Сибирь» — «Барыс» (1:0 Б), №39 «Сибирь» — «Автомобилист» (1:6). Статус «Иностранный игрок» в указанных встречах имели следующие хоккеисты: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи. По правилам КХЛ, клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру — только троих.

В соответствии с Дисциплинарным регламентом на «Сибирь» налагается денежный штраф, а результаты соответствующих матчей аннулируются, команде засчитываются технические поражения (-:+). В матчах №2 и №39 «Сибирь» проиграла в основное время — в данном случае результат матча остается прежним.

Индивидуальная статистика хоккеистов во всех четырех матчах сохраняется.

В КХЛ подчеркнули, что ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых клубом на матч, лежит на клубе. Автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала.

После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка, установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Федора Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе хоккеиста клубу было известно во время заявки на сезон.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Сибирь
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