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Сегодня, 19:15

«Трактор» победил «Сибирь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе челябинцев отличились нападающие Алексей Бывальцев, Кирилл Капустин и Михаил Котляревский.

У «Сибирь» шайбы забрасывали форварда Никита Шашков и Дмитрий Овчинников.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бывальцев — 8 (бол., Телегин, Ткачев), 7:07 — 1:0. Шашков — 3 (Мерфи, Ефремов), 17:32 — 1:1. Капустин — 4 (Шумаков, Хохряков), 19:05 — 2:1. Котляревский — 1 (Горюнов-Рольгизер, Стась), 19:25 — 3:1. Овчинников — 2 (Бутузов, Голубев), 58:10 — 3:2.

Вратари: Проскуряков — Костин (Красоткин, 20:00, 58:37).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (15+7+5) — 24 (10+6+8).

Судьи: Оленин, Ромасько.

7 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

ХК Сибирь
ХК Трактор
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