«Трактор» выступил с заявлением по поводу ситуации с экс-спортивным директором клуба Шининым

«Трактора» опубликовал заявление по ситуации с экс-директором клуба по спортивному развитию Александром Шининым.

20 июля издание 74.RU сообщило, что Шинина задержан силовиками по делу о наркотиках.

«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «Трактор» уволил директора по спортивному развитию Александра Шинина. Его пост временно займет генеральный менеджер клуба Алексей Волков.