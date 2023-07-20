«Трактор» выступил с заявлением по поводу ситуации с экс-спортивным директором клуба Шининым

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«Трактора» опубликовал заявление по ситуации с экс-директором клуба по спортивному развитию Александром Шининым.
20 июля издание 74.RU сообщило, что Шинина задержан силовиками по делу о наркотиках.
«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — говорится в заявлении клуба.
Ранее «Трактор» уволил директора по спортивному развитию Александра Шинина. Его пост временно займет генеральный менеджер клуба Алексей Волков.