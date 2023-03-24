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Сегодня, 22:30

Тренер «Адмирала» Тамбиев заявил, что у команды есть право на ошибку: «Игра идет 60 минут — ошибку надо исправлять»

Тренер «Адмирала» Тамбиев заявил, что у его команды есть право на ошибку
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу своей команды в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (2:1).

«Откуда такая самоуверенность у меня? Знаете, это плей-офф. Другое соревнование. Мы знаем кто играет против нас, ребята выжимают из себя все что есть. Много что хочется сказать, но сезон не закончился. Он для нас продолжается. Теперь буду аккуратнее со словами, но ребята мои дают даже больше, чем есть. Насчет седьмой игры подождите два дня, посмотрим. У нас еще есть право на ошибку. Мы ошибаемся, исправляем. Это игра, мы готовимся не играть, а побеждать. Это главная философия «Адмирала», мы выходим всегда побеждать. А там уже как выйдет, течение вынесет нас. Нет такого, что у ребят нет права на ошибку. Право на ошибку есть, но ее надо просто исправить по ходу матча. Матч идет 60 минут», — сказал Тамбиев

Счет в серии после этой игры стал 3-2 в пользу «Ак Барса».

В этом сезоне «Адмирал» впервые в своей истории выступает во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Клуб играет в КХЛ с 2014 года.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Леонид Тамбиев
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