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29 ноября, 23:46

Федоров — о победе над минским «Динамо»: «Эмоционально сложная игра для ЦСКА. Отдались как могли»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над минским «Динамо» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (5:3).

«Какая-никакая, но победа, ребят — с победой. Отдались как могли. Не без ошибок, эмоционально сложная игра для нас, ненужные удаления. Тем не менее, нашли ключи к чужим воротам, вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Важная игра была для нас, быстрый и резкий соперник. Одолели серьезную команду, готовимся дальше. Мне понравилось, что проявили характер и сыграли на несколько моментов лучше, чем соперник. Не все получалось, может, какое-то волнение присутствовало. Рад за ребят, особенно за тех, кто присоединился к нам недавно», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

ЦСКА набрал 42 очка за 36 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 34 очками после 35 игр идет восьмым на «Западе».

3 декабря армейцы отправятся в гости к «Трактору», а минская команда 1-го числа на выезде встретится с «Амуром».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/11/29/523794.html
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