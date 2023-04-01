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Сегодня, 15:00

Тренер Кошечкина рассказал о знакомстве с голкипером в 16 лет

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский в эксклюзивном интервью «СЭ» подробно рассказал о первых годах работы с юным Василием Кошечкиным.

— Когда вы познакомились с Василием Кошечкиным?

— Ему было 16 лет. В то время я начал тренировать в Тольятти. Когда работал в «Ладе», Василий играл за молодежную команду. Приглашали его третьим вратарем в основу. Тогда и начали заниматься. Мальчишкой он был талантливым. С хорошими данными. Просто в то время еще не был сформирован. Начали работать над техникой, поставили систему игры. Постепенно пошел прогресс. Василий — умный, порядочный и трудолюбивый парень. Отрывками, как и у всех людей, возникали моменты, когда он думал, что всего добился. Но потом переосмыслил некоторые вещи и начал работать еще серьезнее. К подготовке он относился ответственно. Мы работали в том числе над психологией: что нужно делать, если не пошла игра. Все это приходило с годами.

Василий впитывал информацию и огромными шагами прогрессировал. Конечно, иногда было несладко, но он справился с трудностями. Например, после периода в Казани. Вернувшись в «Ладу», мы поговорили с ним, в том числе о дисциплине. Он дал слово, что будет пахать с двойным желанием. И сдержал его! Каждое лето, когда играл уже в «Магнитке», мы неделю занимались на льду. В «Металлурге» получилось поработать вместе. Думаю, это продлило его жизнь в спорте. Мы поработали над балансом, чтобы он легче чувствовал себя. Три сезона он еще отыграл на своем уровне. Вспомните, как он провел прошлый плей-офф — в серебре «Магнитки» большой вклад Васи.

27 марта 40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры.

Василий Кошечкин. «Если бы у Васи не получилось с хоккеем, отец устроил бы вышибалой». Интервью с тренером Кошечкина

Василий Кошечкин
Хоккей
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