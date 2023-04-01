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Сегодня, 13:11

Николишин: «У СКА Гусев и Яшкин, а у ЦСКА Плотников, Карнаухов, Светлаков, Нестеров — все с яйцами»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион мира-1993 Андрей Николишин поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.

— У ЦСКА есть опыт игр таких. Характер есть, — приводит слова Николишина «РБ Спорт». — В первую очередь мужской характер, который позволяет держать удар в любых ситуациях. Посмотрите, кто лидер ЦСКА, и как выступили те, кто должен был вести за собой команды соперников, — все станет понятно. Дело же не в том, кто забил, а кто ведет команду за собой. Тот же Плотников, тот же Светлаков, тот же Карнаухов, тот же Нестеров, Диц — это ребята с яйцами, в любом моменте они не стушуются и сыграют.

А кто были у противника? Любую серию берем из этих семиматчевых. Хоть прошлогодний СКА, хоть финал с «Магниткой», хоть «Северсталь», хоть «Локо». Кого можно выделить, допустим, из Ярославля по седьмой игре?

Хоккей же надо смотреть глубже, не только, кто забивает и отдает. Важно, кто выигрывает ключевые единоборства, как выигрывает, какой характер они несут. Вот ездили всю серию тыкались Мисюль с Карнауховым, и где в конце, кто из них оказался.

— По-вашему, выходит, что аргументов у СКА особо и нет?

— Вдлинную, считаю, недостаточно. На каком-то этапе они могут в чем-то переигрывать, но когда придет пора решающих матчей и надо будет проявлять себя — будет очень сложно. Кто из Питера сможет сыграть под серьезным давлением? Уверен, что Гусев и Яшкин — а дальше кто? По совокупности ЦСКА сейчас сильнее.

Первый матч серии СКА и ЦСКА состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-nikolishin-u-ska-gusev-i-yashkin-a-u-tsska-plotnikov-karnauhov-svetlakov-nesterov-vse-s-yajtsami/
Андрей Николишин
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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