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Сегодня, 13:05

Тренер «Магнитки» Разин объяснил подписание вратаря Судницина

Михаил Скрыль
Корреспондент
Александр Судницин.
Фото photo.khl.ru
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил вратарскую бригаду команды и прокомментировал приглашение Александра Судницина.

— Артем Загидулин созрел, чтобы стать основным вратарем на уровне КХЛ?

— Мы с ним хорошо пообщались. Он готов. И по взгляду, и по настроению видно, что парень уверен в себе. Игры покажут.

— «Металлург» пригласил 35-летнего Александра Судницина. Понимали, что два молодых вратаря за спиной Загидулина — не самая надежная конструкция?

— Двум молодым вратарям нужно играть. Если один будет задействован не так часто, то второй вообще останется без игр. Кого-то из них мы отдадим в «Южный Урал», чтобы получал как можно больше игровой практики. Возможно, будем проводить ротацию. Александр Судницин — третий вратарь, но жизнь штука сложная. Кто знает, может быть, он съест всех вратарей и станет основным.

Андрей Разин. «Отмазывался от стереотипов, которые на меня повесили. Я что, страшный?» Разин — о приходе в «Магнитку»

Александр Судницин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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