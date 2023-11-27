Виктор Козлов: «Всегда воспринимал поражения как что-то личное»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» вспомнил о серии первого раунда Кубка Гагарина-2023 против «Адмирала» (2-4).

— Возвращаясь к прошлому сезону. Как долго вы анализировали эту серию с «Адмиралом»?

— Поражения всегда дают много пищи для размышлений. Они заставляют находить какие-то новые решения и что-то менять. В принципе, анализ постоянно идет. То поражение было тяжелым лично для меня. Постоянно это в голове крутилось, все лето.

— Вы для себя это определили, как личное поражение?

— Я всегда воспринимал поражения как что-то личное, даже когда был хоккеистом.

— Психологически как это вас изменило?

— Только сделало сильнее.