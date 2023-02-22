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Сегодня, 10:30

Шалдыбин — о голах «Сибири» в меньшинстве: «Если можно создать момент, то почему бы этим не воспользоваться»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин, отвечающий в команде за игру в меньшинстве, объяснил, почему новосибирцы идут на первом месте в КХЛ по числу голов в формате «4 на 5» (10).

— Одна из отличительных особенностей меньшинства «Сибири» — огромное количество контратак с места отбора/подбора и частенько вытекающие из них голы. Можно ли наиграть такие выпады или это чисто ситуативные моменты?

— Мы играли по этой схеме и в прошлом году, и она приносила результат. Когда мы впервые собрались летом, то я сразу объяснил ребятам: «Правильные действия в обороне дают возможность для проведения хорошей контратаки. Для вас это будет как бонус».

И при нашем построении такие возможности возникают достаточно часто. Да, зачастую это рискованно. Но с прямых атак в этом сезоне «Сибирь» пропустила всего два-три гола. По крайней мере, имея таких нападающих, как Шашков и Коротков, мы куда чаще забрасываем.

Постоянные атаки в меньшинстве — это не самоцель. Как тренер, поменял бы все 10 забитых голов вчетвером на возможность «скрутить» такое же количество пропущенных шайб. Часто повторяю: «Если вы чувствуете уверенность, то вам никто не запрещает бежать в контратаку. Это ваше право». Наша задача в первую очередь — не пропустить. Но если человек видит, что может создать момент, то почему бы этим не воспользоваться?

Евгений Шалдыбин. «В Америке после тренировки местные ехали в стрип-клуб на обед». Мощные истории от тренера «Сибири»

КХЛ
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