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5 декабря, 23:11

Жамнов о победе над «Динамо»: «Сыграли до конца. Пассажиров не было, все бились»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился эмоциями после победы над «Динамо» (8:7 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Радует то, что ребята молодцы. Они сыграли до конца. Было видно, что они верят в то, что можно вернуться в игру, даже когда счет был 3:6. Не было пассажиров, все бились! Игра в обороне в последних матчах? Нет предела совершенству. Ясно, что сегодня в обороне много ошибок совершали, но такие игры бывают, когда момент-гол. До идеала нам еще очень далеко. Ребята понимают требования, но для этого нужно время», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Спартак» набрал 54 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые обошли «Динамо» (54 очка и второе место) по дополнительным показателям.

«Спартак» 7 декабря сыграет дома с «Сочи». «Динамо» отправится в гости к «Северстали» 7 декабря.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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