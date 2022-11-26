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Сегодня, 11:33

В «Адмирале» ожидают сложностей из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин ожидает сложностей из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

В данный момент клубы могут вносить в заявку на матчи до пяти легионеров. С сезона-2023/24 можно будет вносить в заявку до трех иностранцев.

«У нас своей молодежи не так много, детской школе нет даже 10 лет, сложности будут. Легче тем клубам, в которых школы работают десятилетиями. Будет ли для нас проблемой изменение трансферной политики в связи с ужесточением лимита, время покажет, но на сегодняшний день нас устраивает лимит в пять легионеров. Сложно сказать, как будет формироваться команда с тремя легионерами», — приводит ТАСС слова Аверкина.

Сейчас в «Адмирале» играют пять легионеров: защитники Колби Уильямс (Канада) и Либор Шулак (Чехия), а также нападающие Михал Криштоф (Словакия), Рудольф Червены (Чехия) и Николай Елисеев (Латвия).

«Адмирал» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 44 очками в 35 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16432569
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