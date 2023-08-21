В «Барысе» назвали минимальную цель на ближайший сезон КХЛ

Сегодня, 21:45
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в интервью «СЭ» заявил, что выход в плей-офф — минимальный цель для клуба в сезоне-2023/24.
— Минимальная цель «Барыса» — выход в плей-офф?
— Учитывая результат прошлого сезона, да.
— Насколько она достижима, учитывая, как межсезонье провели конкуренты? Тот же «Трактор» усилился.
— Кто-то усилился, кто-то поменялся. Предсезонные турниры не настолько показательны. В прошлом году мы выиграли один турнир. На втором были в середине. Это ни к чему не привело в конце сезона. Через эти игры важно стать монолитной командой, которая будет лупиться друг за друга. Так и придет результат.
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